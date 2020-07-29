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ЕГЭ
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Минпросвещения отказалось от идеи сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку

Подготовлен соответствующий проект приказа
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Минпросвещения предлагает не вводить иностранный язык в качестве обязательного предмета для сдачи в 11-м классе. Об этом сообщает в среду пресс-служба ведомства.

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"Минпросвещения России подготовило проект приказа, согласно которому иностранный язык не входит в число обязательных предметов государственной итоговой аттестации обучающихся", - говорится в сообщении.

Проект приказа подготовлен по итогам широких обсуждений с общественниками и экспертным сообществом, которые проходили в том числе на площадках ОНФ и при участии депутатского корпуса партии "Единая Россия", а также Общественной палаты Москвы. "Отмечаем, что данный проект пройдет все необходимые стадии согласования, включая общественное обсуждение, и итоговое решение будет принято только после прохождения всех процедур согласования", - сообщили в Минпросвещения РФ.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла в 2019 году, что ЕГЭ по иностранному языку станет обязательным в 2022 году. Предполагалось, что участники экзамена смогут выбрать английский, немецкий, французский, испанский или китайский язык. В прошлом году Национальный родительский комитет ранее обращался в Минпросвещения РФ с просьбой отменить введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку. По мнению инициаторов обращения, сдача ЕГЭ и основного госэкзамена по иностранному языку должна проходить на добровольной основе.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияЕГЭ"Единая Россия"
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