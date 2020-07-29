Рынок труда ДФО к июлю восстановился после пандемии до уровня марта 2020 года

ТАСС, 29 июля. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) зафиксировало восстановление рынка труда в ДФО после пандемии: к июлю число вакансий вернулось к уровню марта 2020 года, сообщает пресс-служба организации.

"По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, количество вакансий от работодателей ДФО восстановилось к июлю до уровня марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что число предложений о работе на Дальнем Востоке растет по мере смягчения ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса. По данным АРЧК, сейчас высоким остается интерес работодателей к инженерно-техническим специалистам.

"Рост числа вакансий наблюдается в таких ключевых отраслях экономики Дальнего Востока как строительство, добывающая отрасль, судостроение и судоремонт. В банке вакансий АРЧК, доступном на портале "Работа на Дальнем Востоке", более 80% вакансий приходится именно на эти отрасли", - добавили в агентстве.

На фоне пандемии число безработных на Дальнем Востоке увеличилось в три раза - около 167 тыс. человек встали на учет в службах занятости. Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев обратился в правительство России для увеличения финансирования программы по снижению напряженности на рынке труда.

АРЧК было создано, чтобы обеспечивать квалифицированными кадрами резидентов территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток и ведущие предприятия Дальнего Востока. В 2019 году агентство помогло трудоустроить на предприятия макрорегиона почти 8 тыс. специалистов, открыть 17 образовательных программ в колледжах и вузах ДФО. С декабря 2019 года функции АРЧК распространены на Арктическую зону РФ.