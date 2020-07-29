Чибис: в Мурманской области стабилизировали эпидемиологическую ситуацию

МУРМАНСК, 29 июля. /ТАСС/. Эпидемиологическую ситуацию в Мурманской области стабилизировали и приступили к подготовке региональной системы здравоохранения к работе в осенне-зимний период. Об этом со ссылкой на губернатора Андрея Чибиса сообщает пресс-служба правительства региона по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке и готовности системы здравоохранения России к осенне-зимнему периоду под председательством президента Владимира Путина.

"Мы понимаем, что предстоит сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Неделю назад было дано соответствующее поручение, составлен план подготовки системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду. Региональный Минздрав вместе с учреждениями здравоохранения приступил к его реализации", - приводятся в сообщении слова Чибиса.

В правительстве подчеркнули, что несмотря на рост заболеваемости в Мурманске и Североморске в июле, в настоящий момент медики фиксируют стабилизацию ситуации с коронавирусом. Кроме того, по сообщениям регионального Минздрава, растет количество выздоравливающих пациентов, запаса лекарственных препаратов достаточно.

По информации оперативного штаба региона, на утро среды в Мурманской области выявлено 156 новых случаев заражения коронавирусом, из них 120 - в Мурманске, 20 - в Североморске. Общее число подтвержденных случаев заражения в регионе составляет 9 947, 5 697 пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 4 179 человек находятся на лечении, 71 человек умер.

В Мурманской области из-за пандемии действует режим повышенной готовности, в том числе ограничен въезд в ряд населенных пунктов, сохраняется масочный режим в помещениях и на транспорте, проводится дезинфекция общественных пространств, сотрудники многих учреждений проходят обязательный допуск к работе, включая тестирование на коронавирус. До 9 августа в регионе продлена самоизоляция для граждан старше 65 лет. При этом разрешена работа продуктовых магазинов, аптек, учреждений индустрии красоты и спорта, библиотек и музеев, ряда непродовольственных магазинов при условии соблюдения требований Роспотребнадзора, с 27 июля в ряде городов открылись летние оздоровительные лагеря для детей.