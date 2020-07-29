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Пандемия COVID-19

В ВОЗ считают, что человечество не скоро выработает коллективный иммунитет против COVID-19

Директор программы Всемирной организации здравоохранения по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан констатировал, что "этот вирус еще долго будет жечь наше общество"

ЖЕНЕВА, 29 июля. /ТАСС/. Человечество еще не скоро сможет выработать коллективный иммунитет против заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа (COVID-19). С таким прогнозом выступил в среду директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, отвечая на вопросы пользователей соцсетей. Его брифинг транслировался на странице ВОЗ в Twitter.

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Как подчеркнул Райан, к настоящему моменту ВОЗ не знает, какая доля жителей Земли должна переболеть COVID-19, чтобы можно было говорить о наличии у человечества коллективного иммунитета. "Большинство ученых считают, что это где-то между 60% и 80%. Другие полагают, что эта доля может быть меньше", - сказал он. "Каким бы ни было это число, мы не близки к нему", - добавил специалист. "Это означает, что этот вирус еще долго будет жечь наше общество, прежде чем мы достигнем этого [уровня иммунитета]", - подчеркнул он.

Как пояснил Райан, сама идея о том, что цель может состоять в достижении коллективного иммунитета, "в каком-то смысле противоречит контролю над болезнью". "Чтобы получить иммунитет в 70%, мы должны были бы позволить вирусу распространяться. <...> И что бы мы тогда увидели? Переполненные больницы, много умерших людей", - сказал директор.

Он обратил внимание на тот факт, что нередко люди, переболевшие COVID-19, по прошествии значительного времени после выздоровления продолжают чувствовать себя неважно. Это касается и молодежи, которая, как правило, переносит болезнь легко. "Мы видели значительные долгосрочные последствия этого заболевания", - отметил Райан, подчеркнув, что эти последствия все еще "не в полной мере понятны" специалистам. Он напомнил, что зафиксированы случаи, когда переболевшие COVID-19 в легкой форме молодые пациенты "по прошествии 10-15 недель все еще чувствуют себя плохо" и, в частности, страдают от затруднения дыхания и от кашля.

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