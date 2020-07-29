Призывники и их семьи в Ульяновской области смогут бесплатно посещать музеи, театры и кино

УЛЬЯНОВСК, 29 июля. /ТАСС/. Военнослужащие, проходящие службу в армии и проживающие в Ульяновской области, и члены их семей смогут бесплатно посещать музеи, театры и кинотеатры, а также один из спортивных объектов на территории региона один раз в месяц с 2021 года. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе законодательного собрания региона.

"Принятые в Ульяновской области меры направлены не только на повышение престижа военной профессии и мотивации к службе, но и на формирование заинтересованности в дальнейшем выборе Ульяновской области в качестве постоянного места жительства и работы", - цитирует пресс-служба слова председателя комитета по социальной политике, госстроительству и местному самоуправлению областного парламента Сергея Шерстнева.

Военнослужащие также смогут рассчитывать на 50% скидку на поездки в поездах пригородного сообщения, а также бесплатный проезд в муниципальном и межмуниципальном транспорте. Кроме того, по окончании военной службы по призыву, "срочники" могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 25 тыс. рублей в случае поступления на работу после демобилизации. Тем из них, кто решит продолжить образование, в течение года полагается ежемесячная стипендия: в случае поступления в профессиональное образовательное учреждение - 3 тыс. рублей, при поступлении в вузы области - 5 тыс. рублей. Те, кто в течение года после увольнения со службы решил вступить в брак, получат 10 тыс. рублей.

"В целом на перечисленные виды поддержки в регионе смогут рассчитывать около 2300 военнослужащих. В бюджете региона на эти цели потребуется более 54 млн рублей в год", - добавили в пресс-службе.