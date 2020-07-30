Счетная палата раскритиковала работу по обеспечению жильем людей с инвалидностью в России

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Лишь около 6% инвалидов в России, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, получили соответствующие социальные выплаты по итогам 2019 года. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, который имеется в распоряжении ТАСС.

"Темпы обеспечения жильем инвалидов, принятых на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, не могут быть признаны удовлетворительными. Так, в 2018 году социальные выплаты получили 1500 человек, или 3% общей численности очередников, в 2019 году - 2502 человека, или 5,9%", - приводятся в отчете слова аудитора Счетной палаты Светланы Орловой.

При этом в 2018 году 14,6 тыс. инвалидов, или почти четверть очередников, утратили право на получение жилья, а в 2019 году - 5,7 тыс. граждан, или 11,5%. Снятие с учета происходит, например, из-за утраты инвалидности, самостоятельного решения проблем с жильем, переезда или смерти заявителя, объяснили в Счетной палате. По данным ведомства, большая доля инвалидов, не обеспеченных жильем, проживает в Центральном (20,2%), Приволжском (18,5%), Северо-Западном (18%) и Северо-Кавказском (17,4%) федеральных округах.

В отчете отмечается, что в 2019 году объем федерального финансирования на эти цели вырос более чем на 64%. Также кассовое исполнение на обеспечение жильем инвалидов и семей с детьми-инвалидами в 2019 году достигало почти 88%, а средний размер социальной выплаты для одного гражданина составил 734 тыс. рублей.

Но не всегда получение социальной выплаты означает, что инвалид смог улучшить свои жилищные условия, добавляет Орлова. В муниципалитетах может не хватать жилья, которое подходит инвалидам, также некоторые граждане не могут купить квартиру без дополнительных собственных накоплений. Кроме того, инвалидам приходится отказываться от соцвыплаты в тех городских округах, где рыночная стоимость 1 кв. метра превышает норматив, установленный Минстроем России, говорят в Счетной палате.

Также в ведомстве считают, что потребность в соцвыплатах значительно превышает объем средств из федерального бюджета, который выделяется на эти цели. Помимо этого, инвалиды, вставшие на учет до 1 января 2005 года, почти в 88% случаев ожидают господдержку в течение 15-25 лет, а 1,4% инвалидов - в течение более 35 лет.

Система учета и социальная аренда

В Счетной палате раскритиковали и работу по учету инвалидов, которые нуждаются в жилье. "Минстроем России не анализируется информация, поступающая ежеквартально от субъектов РФ, не ведется раздельный учет инвалидов в разрезе категорий (инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, семьи, имеющие детей-инвалидов) в части количества граждан, улучшивших жилищные условия, снятых с учета", - отмечают в ведомстве.

Орлова также обращает внимание, что в России нет единых требований к обеспечению жильем инвалидов. В итоге в некоторых регионах не запрещается приобретать квартиры у близких родственников, в аварийных домах или зданиях, требующих капремонта.

Также, согласно анализу Счетной палаты, большая часть жилья в России не приспособлена для инвалидов, особенно маломобильных граждан. В таких квартирах инвалиды не могут попасть в ванную, туалет или на балкон и самостоятельно выйти на улицу. Кроме того, в муниципальном жилищном фонде нет квартир на первых этажах, которые можно было бы предоставлять инвалидам на колясках.

В Счетной палате предложили включить мероприятия по улучшению жилищных условий инвалидов, которые встали на учет до 1 января 2005 года, в нацпроект "Жилье и городская среда". Также через госпрограммы необходимо развивать социальную аренду жилья и строительство малокомплектных домов коллективного проживания, считает Орлова. Например, застройщики могли бы получать квоты на строительство соцжилья, при этом определенная доля квартир на первых этажах новых домов стала бы полностью доступной для маломобильных граждан. Также в стране нужна система учета граждан, которые имеют право на жилищную поддержку, добавляет она.

На 1 января 2020 года в России насчитывается 11,2 млн инвалидов, или почти 10% от общего числа населения страны, из них 688 тыс. - дети. По данным Минстроя России, в жилье нуждаются 63,7 тыс. инвалидов. Наибольшее число из них состоит на учете в Республике Дагестан, Хабаровском крае, Брянской, Волгоградской, Кемеровской, Кировской, Липецкой, Мурманской, Омской, Оренбургской, Самарской и Тверской областях.