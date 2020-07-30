В Росздравнадзоре заявили, что рекомендованные препараты от COVID-19 есть во всех регионах

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Препараты, включенные в методические рекомендации Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, в наличии в аптеках всех регионов РФ, в Рязанской и Вологодской областях отсутствовало одно наименование. Об этом сообщил Росздравнадзор по итогам проведенного анализа.

"По состоянию на 27 июля 2020 года в 85 субъектах Российской Федерации в розничной аптечной сети имеются лекарственные препараты азитромицин, умифеновир, гидроксихлорохин, амоксициллин+клавулановая кислота, парацетамол, интерферон альфа. Лекарственный препарат интерферон бета на момент мониторинга отсутствовал в двух субъектах Российской Федерации - Рязанской и Вологодской областях", - сообщается на сайте ведомства.

Росздравнадзор также проверил наличие в регионах достаточного объема средств индивидуальной защиты. В субъектах РФ есть 39 млн одноразовых масок и более 2 млн многоразовых (отсутствуют в Еврейской автономной области, Липецкой области, Калмыкии и Мордовии). По данным ведомства, также есть более 30 млн штук перчаток и более 8 млн антисептических средств.

Анализ проводился по поручению зампредседателя правительства РФ Татьяны Голиковой на основании статистических данных, предоставленных территориальными органами Росздравнадзора.