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В США в августе казнят еще одного осужденного на федеральном уровне преступника

Казнь станет четвертой по счету за последние 17 лет в стране

ТАСС, 30 июля. Четвертая за последние 17 лет казнь заключенного, осужденного на федеральном уровне в США, состоится 26 августа в штате Индиана. Соответствующее решение генерального прокурора США Уильяма Барра распространило в среду министерство юстиции.

"Генеральный прокурор Уильям Барр сегодня поручил Федеральному бюро тюрем перенести казнь Лезмонда Митчелла, федерального заключенного, приговоренного к смертной казни и осужденного 17 лет назад за жестокое убийство бабушки и ее девятилетней внучки. Казнь, которая была изначально запланирована на декабрь прошлого года, теперь должна состояться 26 августа 2020 года в тюрьме в городе Терре-Хот в штате Индиана", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

Сообщается, что преступник многократно подавал апелляции и ходатайства о пересмотре его дела, все они были отклонены.

С 14 по 17 июля в тюрьме в городе Терре-Хот были приведены в исполнение три смертных приговора преступникам, осужденным на федеральном уровне. Согласно информации газеты The Washington Post, до этого последний раз американские федеральные власти приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. С тех пор действовал своего рода неофициальный мораторий из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций.

Высшая мера наказания в стране продолжала применяться в последние годы на уровне властей штатов.

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