Бразилия разрешит въезд иностранцев, прибывающих воздушным путем

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 июля. /ТАСС/. Власти Бразилии отменили действовавший с марта запрет на въезд в страну иностранцев, прибывающих воздушным путем, сохранив ограничения для путешествующих морем или по суше. Соответствующее межведомственное распоряжение опубликовано в среду вечером в официальной печати.

"Иностранные пассажиры, прибывающие в страну на срок до 90 дней, должны представить перевозчику при посадке документы, подтверждающие наличие действующего в Бразилии полиса медицинского страхования на весь период пребывания", - говорится в документе. Отмечается, что временно, до дальнейших рекомендаций санитарно-эпидемиологической службы, закрытыми для въезда иностранцев останутся воздушные гавани штатов Мату-Гросу-ду-Сул, Параиба, Рондония, Риу-Гранди-ду-Сул и Токантинс.

При этом запрет на пересечение сухопутных и проходящих по рекам границ, а также высадку на бразильскую землю путешествующих морем иностранцев останется в силе еще на 30 дней. Отдельно указано, что предусмотренные в этих случаях исключения на въезд для обладателей вида на жительство в Бразилии, а также их супругов не будут распространяться на граждан Венесуэлы, кроме тех, что прибывают "по гуманитарным причинам" или "с особого разрешения бразильского правительства в интересах государства".

В конце марта Бразилия ввела ограничения, предписывающие авиакомпаниям отказывать в посадке на борт иностранным пассажирам, направляющимся из-за рубежа в южноамериканскую республику или следующим через нее транзитом в третьи страны. Ранее бразильские власти также запретили гражданам других государств въезжать в страну морским и наземным транспортом.

Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим числом инфицированных и смертей в результате заражения, уступая лишь США. В бразильском Минздраве ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, а в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции. По оценкам ведомства, в июне страна вышла на плато по числу летальных исходов.

В новость были внесены изменения (3:42 мск) — уточняется информация об ограничениях на въезд граждан Венесуэлы.