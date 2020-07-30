Хабаровский край получит почти 800 млн рублей на льготы по оплате ЖКХ

ХАБАРОВСК, 30 июля. /ТАСС/. Субвенции в размере 798,5 млн рублей получит Хабаровский край на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин накануне подписал распоряжение о перераспределении субвенций на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Согласно распоряжению, между регионами будет распределено более 9 млрд рублей.

"Для жителей Хабаровского края на эти цели предусмотрено 798,5 млн рублей", - говорится в сообщении краевого правительства.

Речь идет о льготах для ветеранов, инвалидов, а также граждан, пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф, которые оплачивают 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг. Другую половину берет на себя государство, расходы регионов на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета.

В Хабаровском крае за первое полугодие ежемесячную денежную компенсацию за оплату услуг ЖКХ получили свыше 62,6 тыс. человек. На это было направлено 442,5 млн рублей.

Ранее врио губернатора Михаил Дегтярев предложил снизить тарифы за ЖКХ для жителей региона, обратившись в федеральный центр. Сообщалось, что уровень расходов на ЖКХ от совокупного дохода семьи в Хабаровском крае один из самых высоких по сравнению с другими регионами страны. А в 2018 году Хабаровский край занял 72-е место из 85 по доле расходов населения за услуги ЖКХ.