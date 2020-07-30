Детские сады возобновили работу в некоторых городах Амурской области

С конца марта этого года детсады работали в формате "дежурных групп" в связи с риском распространения коронавирусной инфекции.

ТАСС, 30 июля. Детские сады в 18 муниципалитетах Амурской области возобновили работу в обычном режиме после приостановки работы на время пандемии, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"Ограничения по работе дошкольных образовательных организаций в штатном режиме сняты. Такое решение принято на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. К привычному режиму работы вернулись детские сады в 18 городах и районах области. В остальных это произойдет в первых числах августа, причем поэтапно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что детский сад могут посещать все дошкольники, которые получили путевки. Для этого необходимо наличие медицинской справки, которая подтверждает, что ребенок здоров, и что он не находился в контакте с заразившимися коронавирусом.

Несмотря на штатный режим работы детских садов, меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции будут соблюдены. Кратность мероприятий по уборке увеличится, также будут проходить обеззараживание помещений, ежедневная обработка игрового инвентаря, персонал будет использовать средства индивидуальной защиты.

"Помимо этого, дети будут находиться в "групповой изоляции", то есть воспитанники из разных групп пересекаться не будут ни в помещении, ни на детских площадках. Контроль за соблюдением мер безопасности будет осуществляться со стороны не только надзорных органов и представителей администрации, но и родительской общественности", - приводятся в сообщении слова главы регионального министра образования и науки Светланы Яковлевой.

С начала пандемии в Амурской области выявлено 2689 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 1579 из которых завершились выздоровлением, 48 человек умерли. Коэффициент распространения инфекции за последние сутки - 1,1.