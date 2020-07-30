Госархив раскрыл участников расправы над воспитанниками детдома Ейска во время войны

КРАСНОДАР, 30 июля. /ТАСС/. Госархив РФ раскрыл список из 19 человек, которые могут являться непосредственными участниками расправы над воспитанниками Ейского детского дома во время Великой Отечественной войны, совершенной зондеркомандой СС-10 "а", рассказала ТАСС замдиректора Ейского историко-краеведческого музея имени Самсонова Марина Сидоренко.

В 2019 году СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по статье о геноциде по результатам изучения рассекреченных ФСБ России архивных материалов об убийстве членами зондеркоманды СС-10 "а" в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома. Позже сообщалось, что в рамках расследования СК проверяет на причастность к геноциду Гельмута Оберлендера, который служил в немецких войсках переводчиком. В 1940-х и 1960-х годах ряд переводчиков и участников карательной операции были задержаны, дали признательные показания, ряд из них были осуждены, а Оберлендер скрылся от органов предварительного следствия, после капитуляции Германии смог избежать уголовной ответственности и проживает в Канаде. О других возможных фигурантах дела следственными органами не сообщалось.

"В рамках изучения обстоятельств дела для восстановления исторической справедливости работниками музея был направлен запрос в Госархив Российской Федерации, на основании которого ведомством предоставлен список непосредственных участников зверского убийства, отраженный в справке за подписью председателя Военного трибунала Черноморского флота, датированной 1943 годом, которая предназначалась начальнику главного управления военных трибуналов СССР. В списке числятся 19 человек", - сообщила Сидоренко.

Согласно тексту справки, имеющемуся в распоряжении ТАСС, "непосредственными виновниками зверского убийства" являлись как фашисты, так и некоторые местные жители. Информации о том, ведутся ли проверки на причастность кого-либо из данных лиц к делу о геноциде, пока нет.

Сидоренко отметила, что часть из них были осуждены в ходе процессов в годы войны, мог ли кто-то из участников уклониться от уголовного преследования, достоверно не известно.

Обвинения в пособничестве

Также из текста справки следует, что врачу Ейского детского дома Владиславу Аникееву, кладовщику пригородного хозяйства детдома Петру Мишенину и директору детдома Сергею Фомину в военные годы были предъявлены обвинения по статье об измене родине.

"С приходом немцев в город Ейск президент Ейской управы Ворожбиев отказал в снабжении детского дома продуктами питания. По доносу Мишенина в сентябре 1942 года в детский дом приехала комиссия, состоящая из бурмистра Ейска Мишина, заведующего отделом просвещения Воронцова и Мишенина, и стала выявлять среди детей и воспитателей евреев и коммунистов. В результате работы этой комиссии были уволены с работы комсомолка Мирошниченко и гр-ка Маслак М. Ф., заподозренная в том, что она еврейка, и арестован воспитанник Литвинский, который в детский дом больше не возвращался и был расстрелян", - говорится в тексте документа. Уточняется, что после работы комиссии последовали события октября 1942 года, при которых воспитанники детского дома были "умерщвлены в душегубках".

В тексте приговора от 1943 года, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, говорится, что их непосредственное участие в расправе над воспитанниками и пособничество членам зондеркоманды не нашло подтверждения. Военным трибуналом Азовской военной флотилии были осуждены врач Ейского детского дома Владислав Аникеев и кладовщик пригородного хозяйства детдома Петр Мишенин по статьям уголовного кодекса РСФСР об антисоветской агитации, контактах в контрреволюционных целях с иностранным государством, а директор Фомин оправдан.

"Раскрытие данного списка важно с точки зрения восстановления исторической справедливости не только в отношении немецких оккупантов, чьи имена в нем фигурируют, но и советских граждан, которых в этом списке тоже немало и которые могли оказаться пособниками при совершении расправы над воспитанниками детского дома и избежать в свое время уголовного преследования", - резюмировала Сидоренко.

В начале Великой Отечественной войны в Ейский детский дом перевезли порядка 200 детей, эвакуированных из детского дома в Симферополе. В 1942 году Ейск был оккупирован немецкими войсками, в октябре детей погрузили в несколько грузовиков и увезли к месту будущего захоронения. Тела 214 убитых детей обнаружили после освобождения Краснодарского края в 1943 году в районе Широчанского хутора.

Согласно рассекреченным архивам, члены зондеркоманды СС-10 "а" под руководством доктора Курта Кристмана с участием начальника гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача гестапо Штрауха, применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство воспитанников детского дома Ейска, часть военнослужащих, в том числе Курт Кристман, были осуждены за эти преступления.