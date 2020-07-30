Сроки реконструкции аэропортов в Якутии и Магадане не сдвинули из-за пандемии

ЯКУТСК, 30 июля. /ТАСС/. Сроки реконструкции аэропортов в Республике Саха (Якутия) и Магаданской области в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры не сдвинули из-за трудностей, вызванных пандемией коронавируса. Оба этом сообщил ТАСС начальник управления по строительству модернизации и ремонту ФКП "Аэропорты Севера" Виктор Лончаков.

"Конечно, пандемия осложняет проведение сезонных работ по реконструкции наших аэропортов. В ходе работы основными проблемами для нас стали - нехватка кадров на стройплощадках и задержка поставок строительных материалов и оборудования. Однако, несмотря на пандемию сроки сдачи объектов остаются прежними и в текущем году будет завершена реконструкция аэропорта Верхневилюйск в Якутии, в следующем году - будут введены в эксплуатацию объекты Олекминск, Сеймчан и Жиганск, а в 2022 году закончим реконструкцию аэропорта Нерюнгри", - рассказал Лончаков.

По его словам, в частности, при проведении реконструкции в аэропорту Сеймчан в Магаданской области в период пандемии предприятие столкнулось с проблемой комплектации объекта производства работ квалифицированными кадрами, поскольку весь кадровый ресурс региона задействован в золотодобывающей промышленности. "Привлечение персонала из других регионов страны требует дополнительных временных ресурсов, так как работникам, прибывшим в Магаданскую область, необходимо было соблюдать двухнедельный период изоляции в связи с мероприятиями по противодействию распространения COVID-19", - добавил Лончаков.

По данным "Аэропортов Севера", сейчас активно идет подготовка к реконструкции аэропортов Маган, Усть-Нера и Полярный в Якутии. Разработку проектной документации по аэропортам выполняет институт "Ленаэропроект". По аэропорту Маган вся документация готова, в ближайшее время ее представят на государственную экспертизу, по Усть-Нере - проходит проверку у госзаказчика, а по Полярному - направили на доработку в проектный институт.

Реконструкцию аэропортов включили в раздел по опережающему развитию Дальнего Востока, который внесли в госпрограмму "Развитие транспортной системы".