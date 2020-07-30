Членов Палаты представителей обяжут носить маски во время нахождения в Конгрессе США

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Ношение масок во время нахождения в здании Конгресса США с четверга станет обязательным для членов Палаты представителей, а также их помощников. Об этом, как сообщила в среду телекомпания CNN , заявила спикер нижней палаты американского законодательного органа Нэнси Пелоси.

"Члены [Палаты представителей] и сотрудники будут обязаны надевать маску во время нахождения в здании", - приводит телекомпания слова Пелоси. Во время выступлений законодателям будет разрешено их снимать.

Как отмечает CNN, решение сделать ношение масок обязательным было принято на фоне того, что у конгрессмена Луи Гомерта (республиканец, от штата Техас) в среду был выявлен коронавирус. Как сообщала газета Politico, ранее законодатель отказывался носить маску, так как на регулярной основе проходил тестирование.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 4,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 150 тыс. человек.