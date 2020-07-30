В Вологде готовят к реставрации семь памятников архитектуры

ВОЛОГДА, 30 июля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Программа "Сохраним родное" началась в этом году в Вологде, она направлена на сохранение историко-культурного наследия города. По ней в ближайшие годы планируется отреставрировать семь памятников архитектуры, сообщил ТАСС мэр Вологды Сергей Воропанов.

"В 2020 году в Вологде стартовал проект "Сохраним родное", который объединяет работу по сохранению историко-культурного наследия города. Сохранение памятников деревянного зодчества, которые придают Вологде особый колорит, стоит в приоритете. По двум объектам проектные эскизы были подготовлены в прошлом году, по трем объектам готовятся сейчас, и эти пять зданий будут выставлены на приватизацию по цене за 1 рубль с обязательным условием их реставрации. Шестой объект - дом Засецких - восстанавливает за счет личных средств предприниматель, меценат Герман Якимов. Седьмое здание - дом №15 по Октябрьской - мечтаем восстановить за счет бюджетных средств, по нему готовим полный проект реставрации", - рассказал мэр.

По его словам, для реставрации будут использоваться разные источники финансирования, потому что состояние объектов разное. Так, пять объектов, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, в соответствии с федеральным законом намерены выставить на приватизацию по цене 1 рубль с обязательным условием для инвестора отреставрировать здания.

О ценности памятников

Как рассказал мэр, эскизные проекты по двум объектам подготовили в прошлом году - это дом №32 по Пречистенской набережной и дом № 43А по улице Октябрьской, памятники XIX века. Дом по Октябрьской в 1910-е годы принадлежал дворянке Анне Поповой, в начале XX века перешел купцу Сазонову, в 2000 году сильно пострадал от пожара. Памятник сочетает особенности дворянских особняков первой половины XIX века и декор фасадов купеческой застройки в Вологде.

Сейчас готовятся эскизные проекты на три объекта культурного наследия федерального и регионального значения. Так, дом №81 на Набережной VI армии построили в конце XVIII века в стиле раннего классицизма. Это яркий пример небольшого купеческого особняка, одно из первых жилых кирпичных сооружений (часть его была каменной), возведенных в Вологде по новому регулярному плану. Стоит в излучине реки Вологды и является украшением ее правого берега. По исторической справке в конце XIX - начале XX века домом владел купец Симонков. В 1930-е годы здание переделали под жилые квартиры, оно было значительно перестроено, в итоге убранство интерьеров полностью утрачено. Инвестору предстоит большая работа, чтобы воссоздать его, отметил мэр.

Второй объект - дом №33 по улице Кирова, известный как дом мещанина Красильникова, объект культурного наследия федерального значения. Есть данные, что его стройка началась в конце XIX века и завершилась в 1915 году, длительный период связан предположительно с Первой мировой войной и последующими событиями в стране. Памятник является неотъемлемой частью улицы Кирова и интересен благодаря технологиям строительства. Интерьеры сохранились плохо, потому что дом подвергался перепланировке.

"Мы провели конкурсные процедуры, и у нас появилась экономия, на освободившиеся средства планируем заказать еще один эскизный проект на третий объект - дом №54 по улице Зосимовской, он также в неудовлетворительном состоянии. Чем он интересен: построен в 1935 году для инженерно-технических работников треста "Севтранслес" и является примером рационалистичной архитектуры 1930-1940-х годов, конструктивизм с элементами модерна. Внутри сохранились детали интерьера квартир, встроенные шкафы, кладовки, профилированные потолочные карнизы, декоративные гипсовые розетки и даже обои на стенах", - рассказал Воропанов.

Реставрация за счет бюджета и предпринимателей

Приватизация за 1 рубль - это не первый опыт вологодских властей. Сейчас так реставрируется памятник по улице Чернышевского, известный как дом со штурвалами (деревянная резьба в виде штурвалов украшала его балкон).

Еще один объект - дом дворян Засецких - взялся реставрировать за счет собственных средств известный в Вологде предприниматель и меценат Герман Якимов. Дом Засецких 1780-1790-х годов постройки является одним из старейших деревянных памятников Вологды.

По памятникам архитектуры, которые находятся в лучшем состоянии, но все равно требуют реставрации, ведется работа по привлечению бюджетных средств. Так планируют восстановить дом №15 по улице Октябрьской, объект культурного наследия регионального значения, построенный в третьей четверти XIX века в стиле классицизма. Предположительно, в нем проживала семья одного из вологодских купцов, а сейчас располагается музыкальная школа №4.

"Для него мы разрабатываем не только эскизный проект, а полную проектно-сметную документацию для реставрации, заключен контракт на 1,2 млн рублей. Документация должна быть готова в ноябре 2020 года. После будем прорабатывать источники финансирования. Объединяем всех неравнодушных, активных градозащитников, пытаемся привлечь внимание к памятникам деревянного зодчества, понимая, что это наше богатство, достояние, которое нам нужно сохранять", - отметил мэр.

Дом кружевниц и резные лилии

За последние годы в Вологде отреставрировали четыре памятника деревянного зодчества, три из них восстановил за счет личных средств предприниматель Якимов, четвертый реставрировали за счет муниципальных средств. Так, был отреставрирован дом купца Черноглазова, известный как "дом с лилиями" благодаря украшению в виде резных лилий на дверях здания XIX века. Затем воссоздали дом купца Извощикова и памятник культуры федерального значения 1850 года, известный как дом Дружинина, в котором по легенде некоторое время в период размещения в Вологде британского вице-консульства жил английский разведчик Сидней Рейли, прототип Джеймса Бонда.

За счет муниципалитета отреставрировали дом №20 по улице Благовещенской, известный как дом кружевниц. По завершению реставрации в этом году в нем открыли Центр ремесел. Все отреставрированные объекты сейчас как новые, отмечает градоначальник, и есть договоренность включить их в туристические маршруты, потому что у каждого дома "своя очень богатая история".

Реставрация - дело хлопотное, длительное и затратное. Так, восстановление дома кружевниц заняло около пяти лет работы и потребовало колоссальную сумму из городского бюджета - около 50 млн рублей. В здании полностью перебрали сруб, заменили фундамент, полы, восстановили резьбу.

"Думаю, что лет через пять в Вологде будет гораздо больше отреставрированных домов для показа. Наша мечта - не только их отреставрировать, но где-то восстанавливать утраченное. По улице Чернышевского много домов утрачено, есть свободные земельные участки, но жилой дом не построить, так как есть обязательство по восстановлению утраченных домов. По имеющимся фото, чертежам и планам восстановить их возможно", - подытожил мэр Вологды.