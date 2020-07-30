Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 17 млн

ТАСС, 30 июля. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в четверг 17 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По его данным, число заразившихся на данный момент составляет 17 029 206 человек, умерли 667 011. Всего выздоровели 9 948 163 инфицированных. Больше всего заражений - 4 426 982 выявленных случая - зафиксировано в США. В этой стране умерли 150 713 пациентов с коронавирусом, выздоровели 1 389 425. Далее по числу заражений следует Бразилия с 2 552 265 выявленными случаями заражения, 90 134 смертями и 1 922 802 выздоровевшими пациентами. Третье место занимает Индия, где заразились 1 581 963, умерли 34 955 и выздоровели 1 019 735 человек.

Россия занимает четвертое место по числу зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом. По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ зарегистрировано 828 990 случаев заражения, выздоровели 620 333 человека, умерли 13 673. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.