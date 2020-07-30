Дегтярев заявил о присутствии провокаторов из Грузии на акциях в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 30 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил об участии провокаторов из Грузии в несогласованных акциях в поддержку Сергея Фургала. Об этом он заявил в интервью генеральному продюсеру канала RTVI Сергею Шнурову.

Несогласованные акции в поддержку Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля. Люди собираются у здания регионального правительства на площади Ленина, затем колонной идут по центральным улицам города.

"Праведный гнев народа я понимаю. Я понимаю, что никаких организаторов первых акций, шествий не было. Это правда. И на все на это, на праведный гнев, на массовость, конечно, же слетелись в край все известные проходимцы, кто занимается организацией, накачкой, провокациями и прочим, в том числе и иностранцы. Они здесь, мы знаем, в том числе из Грузии", - сказал Дегтярев.

Он попросил хабаровчан не обижаться на эти высказывания.

Ранее Дегтярев призывал прекратить несанкционированные акции в поддержку бывшего главы региона, которые проходят в крае, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. Он благодарил местных жителей и правоохранительные органы за то, что акции проходят без серьезных инцидентов. В то же время, по словам врио губернатора, в регионе сложилась напряженная ситуация, и из-за ежедневных несанкционированных акций усиливается риск распространения коронавируса.