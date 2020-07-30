В Удмуртии возобновили проведение спортивных мероприятий на свежем воздухе

ИЖЕВСК, 30 июля. /ТАСС/. Власти Удмуртии с 30 июля разрешили проводить в регионе спортивные мероприятия на свежем воздухе, однако пока они будут проходить без присутствия зрителей. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале оперативного штаба республики по вопросам коронавируса "Стопкоронавирус. Удмуртия".

"С 30 июля в Удмуртии разрешено проведение официальных физкультурных мероприятий, официальных спортивных мероприятий, мероприятий молодежной направленности, которые организуются исполнительными органами госвласти Удмуртии, органами местного самоуправления, аккредитованными спортивными федерациями по видам спорта, общественными организациями и НКО, которые осуществляют деятельность в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики", - сказано в сообщении.

Проведение мероприятий возможно в том случае, если они проходят на открытом воздухе. Количество участников не ограничено, но присутствие зрителей не допускается, обязательно также соблюдение требований по профилактике коронавируса.

"В мероприятиях не должны принимать участие дети до 18 лет из разных классов, отрядов и образовательных организаций, граждане, достигшие возраста 65 лет и старше", - отметили в оперштабе.

По данным, оперштаба республики, всего на 30 июля в Удмуртии зарегистрировано 2 360 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 1 898 человек выздоровели, 47 летальных случаев. Удмуртия находится на втором этапе снятия ограничений. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе разрешены индивидуальные и групповые занятия физкультурой на улице и открытых объектах спорта с соблюдением социальной дистанции не менее 3 метров, также с ограничениями работают фитнес-центры. Масочный режим носит рекомендательный характер, открыты гостиницы, санатории, пансионаты и дома отдыха. Работает несколько образовательных организаций, магазины и предприятия сферы услуг без ограничений по площади и количеству посетителей.