В Роспотребнадзоре рассказали, сколько коронавирус может прожить в воде

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" провели исследования на жизнеспособность коронавируса в воде. Около 99,9% его частиц погибают в воде комнатной температуры за 72 часа, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Было доказано, что в дехлорированной воде и в морской воде вирус не размножается, но может сохраняться. При этом время инактивации нового коронавируса напрямую зависит от температуры воды. В воде комнатной температуры 90% вирионов коронавируса погибали в течение 24 часов, и 99,9% в течение 72 часов", - говорится в сообщении.

При этом кипячение воды приводит к ее полному обеззараживанию и уничтожению вируса, а в хлорированной воде коронавирус теряет свою жизнеспособность полностью. С увеличением температуры воды количество жизнеспособных вирусных частиц существенно снижается, отметили в ведомстве.

Там уточнили, что управлениями Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, Республике Крым и городу Севастополю начато проведение мониторинга за циркуляцией возбудителя коронавирусной инфекции в морской воде прибрежной зоны, в бассейнах санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, аквапарках и источниках централизованного питьевого водоснабжения. "Возбудитель COVID-19 в исследованных пробах не выявлен", - пояснили в Роспотребнадзоре.

Ранее глава ведомства Анна Попова заявила, что коронавирус не размножается в пресной и соленой воде, при этом кипячение убивает его мгновенно.