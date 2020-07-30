Житель Украины заразился коронавирусом в третий раз

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Житель Тернопольской области Украины, у которого дважды выявляли коронавирус, заразился в третий раз. Об этом сообщила пресс-служба Тернопольской областной государственной администрации, ссылаясь на информацию начальника регионального управления здравоохранения Владимира Богайчука.

"Есть больной, заболел уже в третий раз. Мы должны понимать, что даже переболевших коронавирусной инфекцией это не защищает от повторного заражения", - отметил он.

По словам Богайчука, в области отмечается ухудшение ситуации с COVID-19. При этом загруженность коек в медучреждениях заразившимися коронавирусом первой волны составляет 26,7%. Из около 1 100 болеющих в тяжелом состоянии 30 человек.

Неутешительную статистику медик пояснил несоблюдением карантинных мер. "Люди не до конца понимают сложность ситуации с заболеваемостью, которая как раз возникает из-за несоблюдения карантинных мероприятий", - отметил Богайчук.

По данным тернопольских медиков, показатель заражения коронавирусом в области - 271 случай на 100 тыс. населения, тогда как в целом по Украине - 159.

За все время пандемии на Украине зафиксировано 68 794 случая коронавируса, выздоровели 37 394 человека, умерли 1 673. На данный момент количество зараженных составляет 29 727.