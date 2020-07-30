В России за сутки выявили 5 509 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 509, до 834 499. Об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Согласно данным, суточный рост 9 дней не превышает 0,7%.

Число выздоровевших пациентов, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 9 322, всего вылечились уже 75% от общего числа инфицированных. Согласно данным штаба, всего выписали 629 655 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 129 против 169 днем ранее, всего умерли 13 802 пациента. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,65% от всех заразившихся коронавирусом в России.