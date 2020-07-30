ВЦИОМ: большинство россиян не планируют отправлять детей в лагерь в 2020 году

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Большинство жителей России (88%) не собираются отправлять детей в летние лагеря для отдыха в этом году. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте центра в четверг.

"Абсолютное большинство родителей (88%) не планируют организовывать своим детям школьного возраста летний отдых в лагере в этом году. Собираются отправить или уже отправили своих детей только 6% и 3% родителей соответственно", - говорится в сообщении.

Среди основных причин, по которым респонденты не будут отправлять детей в лагерь, были названы пандемия коронавируса и риск им заразиться в массовых скоплениях людей (47%), здоровье их ребенка, различные медосмотры и риск чем-либо заразиться (17%), качество работы воспитателей (12%), обеспокоенность за безопасность ребенка (11%).

По мнению почти половины опрошенных (47%), риск заражения коронавирусом в детских лагерях примерно такой же, как и в повседневной жизни, 43% не смогли оценить достаточность мер по предотвращению заражения детей коронавирусной инфекцией в детских лагерях. Более трети родителей считают предпринятые меры достаточными (37%).

Лишь 7% респондентов хорошо знают о том, что дети почти всех населенных пунктов смогут отдыхать в лагерях только в пределах своего региона, согласно заявлению Роспотребнадзора. Еще 36% заявили, что слышали об этом, 57% впервые узнали об этом. Каждый второй опрошенный (52%) положительно отнесся к подобным ограничениям, 20% восприняли их отрицательно, еще 22% отнеслись к ограничениям с безразличием.

В целом у 52% опрошенных есть дети или внуки школьного возраста (от 6 до 18 лет). Из них каждый пятый (22%) отправлял своих детей в детский лагерь (кроме открытых на территории школы, где обучается ребенок) хотя бы раз за последние два-три года.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 20 июля 2020 года среди 1 600 респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

О работе лагерей во время пандемии коронавируса

1 июля детские санатории и лагеря возобновили работу в регионах России после приостановки приема отдыхающих в середине марта из-за пандемии коронавируса. Их работа разрешена при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора, запрещены массовые мероприятия. На территории учреждений проводится регулярная дезинфекция, а дети перед заселением проходят дополнительные медицинские обследования. Решение об открытии лагерей принимает местный штаб по борьбе с коронавирусом, но заработать они смогут только на третьем этапе смягчения ограничительных мер. До полного снятия ограничений отдыхать можно будет только в том регионе, где живет ребенок. Тем, кто живет в Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе, можно будет выезжать в лагеря в соседних регионах.