Под Волгоградом построили первый корпус новой инфекционной больницы

ВОЛГОГРАД, 30 июля. /ТАСС/. Строительство первого из двух корпусов новой инфекционной больницы в городе Волжском Волгоградской области завершилось в четверг. Медицинское учреждение будет принимать жителей пяти заволжских районов региона, сообщили журналистам в пресс-службе администрации области.

"Сегодня для лечения больных с коронавирусной инфекцией подготовлены госпитали и медперсонал, они обеспечены необходимыми лекарствами и средствами индивидуальной защиты. Но мы должны думать о будущем. Строительство такого комплекса в Волжском - закономерное решение властей, чтобы обезопасить жителей всего Заволжья не только от коронавируса, но и от других инфекционных болезней. Решение было принято исходя из потребностей территории, с учетом обращений медицинского сообщества", - приводит пресс-служба слова губернатора Андрея Бочарова, побывавшего в Волжском с рабочей поездкой.

В пресс-службе уточнили, что завершилась первая очередь строительства новой инфекционной больницы на 120 мест, а вторую планируется ввести в ноябре этого года. В построенном корпусе оснащены современным оборудованием приемное и реанимационное отделения, боксы для пациентов, диагностическая лаборатория. В настоящее время здесь в полном объеме выполнены строительно-монтажные работы по созданию первых 60 мест, завершается монтаж медицинского оборудования, идет благоустройство прилегающей территории. Лечебный корпус пока рассчитан на 30 взрослых и 30 детских боксированных коек.

Губернатор отметил, что в настоящее время в Волгоградской области сохраняется стабильная и прогнозируемая ситуация по коронавирусу, в полном объеме продолжается весь комплекс необходимых мероприятий. "До 1 ноября мы завершим работы [по строительству второй очереди больницы] и будем готовы к сложному периоду сезонных инфекционных заболеваний, мы продолжаем выполнять задачи по модернизации системы здравоохранения, спасибо президенту и правительству за помощь и поддержку Волгоградской области", - сказал Бочаров, Он также поблагодарил всех, кто "в одном строю, плечом к плечу" решает задачи по борьбе с коронавирусной инфекцией и модернизации системы здравоохранения региона.

В Волгоградской области продолжается работа по созданию основ единой современной пациентоориентированной системы здравоохранения. Полностью модернизированы опорные больницы №7 и №25 в Волгограде, отремонтированы 600 медучреждений, создана единая дежурно-диспетчерская служба 03, сократившая время доставки пациентов в стационары, возрождена санитарная авиация, на 90% обновлен автопарк машин скорой помощи. Продолжается модернизация 15-й больницы в Волгограде, больницы имени Фишера в Волжском, формируются межрайонные медцентры, идет строительство новых учреждений, в том числе нового корпуса областного онкодиспансера. Дополнительные ресурсы для реализации масштабных планов обеспечивает участие в нацпроекте "Здравоохранение".