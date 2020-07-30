Суд Лондона перенес рассмотрение дела Тинькова на 25 сентября

ЛОНДОН, 30 июля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Рассмотрение дела об экстрадиции в Соединенные Штаты российского бизнесмена Олега Тинькова, которое должно было состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 31 июля, перенесено на 25 сентября по причине его госпитализации. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в суде.

"Административное слушание дела перенесено на 25 сентября", - сообщили в суде. "Это сделано потому, что он находится в больнице", - пояснила сотрудница суда в ответ на уточняющий вопрос. Изначально слушание должно было состояться 27 апреля, но его перенесли на 13 июля, а затем - на 31 июля.

На сентябрьском заседании присутствие бизнесмена вряд ли будет обязательным. "25 сентября его присутствие не требуется, потому что это административное слушание, присутствовать должны его адвокаты, он, скорее всего, от этого будет освобожден", - сказала сотрудница суда.

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне, в котором рассматривается дело, отпустил бизнесмена под залог £20 млн ($36 млн). Его обязали сдать в полицию свои паспорта РФ и Кипра, а также имеющиеся у него итальянские документы и не покидать пределов Лондона и его окрестностей. "Соответственно, срок, на который он выпущен под залог, продлен", - сообщили в суде.