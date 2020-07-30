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В театре Луны рассказали о самочувствии Елены Кондулайнен

В пресс-службе театра сообщили, что актриса чувствует себя лучше, ее анализы в норме

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Заслуженная артистка РФ, актриса театра Луны Елена Кондулайнен чувствует себя лучше, анализы в норме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

Ранее Кондулайнен была доставлена в одну из московских больниц после того, как ей стало плохо в ресторане.

"Да, Елене стало лучше, позавчера ее перевели в палату. Сделали УЗИ и ЭКГ сердца - все в норме", - сказала собеседница ТАСС.

В пресс-службе отметили, что театр, коллеги и друзья по возможности помогают актрисе.

Елена Кондулайнен - советская и российская актриса театра и кино, эстрадная певица. Сыграла в таких фильмах, как "Зверобой", "Побег", "Караван смерти" и других.

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