В Москве открылся прием заявок от НКО на выдачу грантов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Прием заявок от некоммерческих организаций (НКО), занимающихся благотворительными, культурными и другими социальными проектами, на выдачу грантов начался в Москве. Об этом сообщил в четверг на своей странице "ВКонтакте" мэр столицы Сергей Собянин.

"Начинаем прием заявок от НКО на выдачу грантов. Принять участие могут некоммерческие организации, которые занимаются благотворительными, культурными, экологическими, молодежными и другими социально ориентированными проектами. В этом году мы увеличили сумму поддержки. Для НКО, которые работают от года и более, сумма гранта выросла в два раза - до 5 млн рублей", - написал он.

Мэр добавил, что также упрощена система подачи заявок, теперь для них нужно всего три документа: устав, гарантийное письмо и заявление. "В движении НКО уже участвуют десятки тысяч москвичей. Появляется все больше социально ориентированных проектов, которые помогают сделать наш город лучше и добрее. И мы продолжаем поддерживать лучшие инициативы грантами", - отметил Собянин.

По его данным, в 2019 году гранты получили 234 НКО. Среди них фонд "Подари солнечный свет" с проектом "Новая жизнь вместе". Он занимается медицинской и психологической поддержкой семей с недоношенными детьми, помощь получили уже более 1,5 тыс. человек.

Еще один победитель - лаборатория "Сенсорные технологии для слепоглухих" - создала виртуальный справочник-самоучитель. Он дает рекомендации для создания доступной среды при оформлении общественных пространств, проектировке квартир, подъездов и дворов.

"Грант также получило "Агентство инновационного развития". Больше 1000 школьников на практике смогли опробовать в своих проектах технологии VR, AR, "умный город", "умный дом" и "интернет вещей", - рассказал Собянин.