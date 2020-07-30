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ФСИН составила топ-10 книг, популярных среди осужденных

В тройку вошли "Мастер и Маргарита", "Преступление и наказание" и "Граф Монте-Кристо"
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© Евгений Епанчинцев/ТАСС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ составила рейтинг самых читаемых книг среди осужденных, на первом месте оказался роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Об этом ТАСС сообщили в четверг в информационном центре ФСИН.

Литературные предпочтения лиц, находящихся в местах лишения свободы, стали известны в рамках акции "Твои друзья - книги", посвященной дню воспоминания любимых книг.

Топ-10 выглядит таким образом:

  1. "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова
  2. "Преступление и наказание" Федора Достоевского
  3. "Граф Монте-Кристо" Александра Дюма
  4. "Война и мир" Льва Толстого
  5. "Три мушкетера" Александра Дюма
  6. "Братья Карамазовы" Федора Достоевского
  7. "Отверженные" Виктора Гюго
  8. "Тихий Дон" Михаила Шолохова
  9. "Анна Каренина" Льва Толстого
  10. "Воскресение" Льва Толстого

В список самых читаемых авторов также попали Теодор Драйзер, Эрих Мария Ремарк, Борис Акунин, Гузель Яхина, Николай Гоголь, Дарья Донцова, Александр Солженицын. Осужденных интересует и поэзия, особенной популярностью пользуются стихи Есенина, Блока, Ахматовой и Цветаевой. "В мужских исправительных колониях осужденные отдают предпочтение историческим книгам, приключениям, детективам и фантастике, в женских колониях наибольшей популярностью пользуются любовные романы, а в воспитательных колониях - приключенческая литература", - рассказали во ФСИН.

Всего в исправительных учреждениях функционируют 1 137 библиотек, при них организовано более 700 читальных залов. Книжный библиотечный фонд составляет более 5 млн печатных изданий, на одного подозреваемого, обвиняемого и осужденного приходится в среднем по 100 книг. Во ФСИН рассказали, что выбор литературы разнообразный, преимущественно художественная, религиозная и юридическая литература, есть книги и журналы со шрифтом Брайля для слабовидящих и слепых осужденных. В исправительных колониях организовано также 1 356 литературных кружков, в которых состоят свыше 38 тыс. осужденных.

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