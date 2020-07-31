Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.

Возобновление международных рейсов

С 1 августа Россия возобновляет международное сообщение с Великобританией, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.

Рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что "это решение также позволит ускорить возвращение граждан РФ из-за рубежа".

Увеличение накопительных пенсий…

С 1 августа накопительные пенсии россиян увеличатся на 9,13%. Перерасчет пройдет беззаявительно (никуда обращаться и писать заявления не нужно) и коснется пенсий 80 тыс. человек.

Накопительная пенсия — это денежная сумма, формируемая из взносов работодателя и прибыли от их инвестирования. Ранее средний размер накопительной пенсии составлял 956 руб. в месяц.

…участников программы софинансирования накоплений…

Также с 1 августа повышение выплат на 7,99% предусмотрено для участников программы софинансирования пенсионных накоплений. Тем, кому сформированные средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой, то есть в течение определенного самим человеком периода. В настоящее время такую пенсию получают 32 тыс. пенсионеров. Ранее средний размер срочной пенсионной выплаты составлял 1705 руб. в месяц.

…и перерасчет пенсий работающих пенсионеров

С 1 августа проведут корректировку пенсионных выплат для работающих пенсионеров. Это обязательная ежегодная процедура. Для этого не нужно обращаться с заявлением в ПФР.

Если пенсионер продолжает работать, с его зарплаты удерживаются страховые пенсионные взносы. Следовательно, его пенсия должна регулярно корректироваться в сторону увеличения с учетом поступивших средств. Ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла.

Повышение цен на газ

С 1 августа произойдет индексация оптовых цен на газ для населения. Тарифы для населения вырастут на 3%, для других категорий потребителей, например для бизнеса, — на 2,99%. Ранее Федеральная антимонопольная служба утвердила повышение цен на газ с 1 июля, но из-за экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса сроки сдвинулись на месяц.

В прошлом году цены на газ для населения выросли на 1,4%, а летом 2018 года — на 3,4%.

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