Эксперт опроверг связь возможного роста заразившихся осенью из-за начала учебного года

Ранее "Известия" опубликовали материал, о том, что количество заболевших коронавирусной инфекцией может существенно возрасти из-за начала занятий в вузах, когда иногородние студенты вернутся в мегаполисы. По прогнозам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) с помощью методов математического моделирования, к 10-14 сентября число инфицированных в Москве и Санкт-Петербурге может вырасти на 15-20%.

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией осенью в России возможен, но не из-за начала учебного года у школьников и студентов, а в связи с сезонными ОРВИ. Об этом сообщил ТАСС директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян в четверг.

"Осенью может ожидаться подъем заболеваемости СОVID-19, но не к 10-14 сентября, а в связи с сезонным ростом ОРВИ. Если сравнивать с весной [апрель-май], то такого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией быть не должно, так как постепенно происходит формирование коллективного иммунитета к новому коронавирусу", - сказал Тотолян.

Эксперт отметил, что по состоянию на июнь в Москве и Санкт-Петербурге доля населения с антителами к вирусу уже достигла 26%. Поэтому ожидается, что к началу учебного года уровень иммунной прослойки будет еще выше. Кроме того, среди детей дошкольного и школьного возраста были установлены максимальные показатели коллективного иммунитета. Это, по его словам, "вселяет еще больше оптимизма относительно, того как пройдет начало учебного года".

При этом в НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера не дают оценку тезисам ученых из университета Петра Великого, поскольку непонятно, какие факторы учитывались при составлении модели. "Необходимо ознакомиться с описанием модели, или с публикациями этих специалистов на данную тему. Иными словами, чтобы сказать правильны ли расчеты, необходимо увидеть сами расчеты, а не их конечный результат. Из заданного вопроса непонятно какие факторы, кроме длительности инкубационного периода, были учтены при моделировании", - отметил Тотолян, добавив, что научные организации Роспотребнадзора в постоянном режиме ведут мониторинг за ситуацией.

Снизить риск заражения

Тотолян отметил, что выполнение методических рекомендаций Роспотребнадзора в университетах и других образовательных учреждениях позволит предотвратить рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в новом учебном году.

"Для предотвращения роста числа заболевших новой коронавирусной инфекцией, что, безусловно, возможно с началом работы образовательных учреждений, Роспотребнадзором уже опубликованы методические рекомендации. Их соблюдение позволит снизить прирост заболеваемости до минимальных значений", - сказал он.

Так, при составлении расписания важно предусмотреть интервалы между началом занятий и перерывами, чтобы снизить до минимума возможность и продолжительность контактов между студентами разных групп. При входе в университеты должно проводиться бесконтактное измерение температуры, а также организованы места для обработки рук антисептиками.

"Должна проводиться регулярная дезинфекция помещений, где находятся студенты с помощью дезинфицирующих средств и приборов для обеззараживания воздуха. Студенты и сотрудники с признаками респираторной инфекции не должны допускаться до занятий, а при выявлении их в течение учебного дня заболевшие должны быть немедленно изолированы", - добавил Тотолян.