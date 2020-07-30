Количество киберпреступлений в России выросло почти на 92%

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Число киберпреступлений за первые полгода выросло в России почти на 92%. Как сообщили ТАСС в Генпрокуратуре России, об этом говорилось на прошедшей под председательством генпрокурора РФ Игоря Краснова коллегии надзорного ведомства.

"В первом полугодии 2020 года число зарегистрированных преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года незначительно снизилось. При этом число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, увеличилось на 91,7%", - сообщили в Генпрокуратуре.

Ранее в ведомстве сообщили ТАСС, что самый большой прирост дают преступления с использованием пластиковых карт - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 490%. Большинство хищений, 69% по оценке Банка России, связано с банальным обманом, когда мошенники, пользуясь доверчивостью граждан, с помощью телефонных звонков или иными способами получают данные расчетных карт и возможность почти беспрепятственно присваивать средства, в том числе пенсионеров и малоимущих.