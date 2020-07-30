В УФСИН сообщили, что столичные СИЗО впервые за 10 лет вышли из режима переполненности

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Московские следственные изоляторы впервые за десятилетие вышли из режима переполненности. Об этом сообщил руководитель УФСИН по Москве Сергей Мороз на расширенной коллегии управления по итогам работы за первое полугодие.

"На 1 июля 2020 года в следственных изоляторах [УФСИН по Москве] при лимите наполнения 8 999 мест фактически содержалось 8 994 человека, - сообщил Сергей Мороз. - Впервые за десятилетие мы вышли на отчетный период с отсутствием перелимита (превышение численности заключенных в восьми московских СИЗО над числом предусмотренных мест - прим. ТАСС)".

Вместе с тем, по оценке начальника УФСИН по Москве, "уже с первых дней второго полугодия мы видим рост поступающего в СИЗО спецконтингента, и надо готовиться продолжать мероприятия, чтобы не допускать перелимита".

По его словам, в числе принимаемых мер не только уведомление следственных органов и прокуратуры о лицах, с которыми долгое время не проводятся следственных действий, но и уведомления судов о тех, кто долго ждет рассмотрения дела в суде. В этом году из московских СИЗО были отконвоированы 2 108 лиц, чьи дела были рассмотрены апелляционной инстанцией, но в СИЗО не успел прийти текст приговора. Кроме того, в СИЗО соседних с Москвой регионов - Калужской, Орловской, Ярославской областей - переведены 627 находящихся под стражей осужденных, ожидающих рассмотрения апелляционных жалоб по видео-конференц-связи, это в 15 раз больше, чем годом ранее (42 в первом полугодии 2019 года).