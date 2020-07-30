Путин проведет совещание об экологических проблемах города Усолье-Сибирского

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в четверг совещание об экологической ситуации в городе Усолье-Сибирском Иркутской области. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент сегодня будет заниматься вопросами экологии, - сказал Песков. - Речь идет о совещании о ситуации в городе в городе Усолье-Сибирском. Инициатором совещания был врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев".

По словам представителя Кремля, "это достаточно проблемный населенный пункт, там было много химических предприятий, там производились очень вредные выбросы, все это складировалось, и это происходит на протяжении последних 40-50 лет". "И сейчас настало время принимать энергичные действия", - подчеркнул Песков.

Он добавил, что в этом совещании у главы государства примут участие Кобзев, вице-премьер Виктория Абрамченко, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, глава МЧС Евгений Зиничев, министр обороны Сергей Шойгу и другие. Затем Путин планирует отдельно пообщаться с Кобзевым, чтобы в целом обсудить дела Иркутской области.

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в городе Усолье-Сибирское, где проживают 76,8 тыс. человек. Режим ЧС здесь действует с октября 2018 года из-за опасности утечек ядовитых веществ. На территории промплощадки находится крупный очаг ртутного загрязнения в бывшем цехе ртутного электролиза а также хранятся емкости с химическими веществами, корпуса, почва и подземные воды на территории бывшего завода пропитаны токсинами. Периодически здесь происходят утечки ядовитых веществ.