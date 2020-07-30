Соборную мечеть в Симферополе планируют открыть к лету 2021 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Строительство соборной мечети в Симферополе планируют завершить через год, сообщил журналистам муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.

В мае 2020 года заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов сообщал ТАСС, что точные сроки завершения строительства мечети, которая возводится в Симферополе, пока не установлены из-за ситуации с коронавирусом. Завершение строительства планировалось в апреле 2020 года, однако сроки ее сдачи неоднократно переносились.

"По тем темпам, которые сегодня есть, если не будет ограничений, связанных с пандемией, планируется в течение года все закончить. Работ осталось на год. Мы уверены и верим, что эта мечеть станет центром притяжения всех людей, а не только мусульман, и она поспособствует тому согласию, которое мы пытаемся построить между нациями в Крыму", - сообщил Аблаев.

Ответственный секретарь муфтия Айдер Аджимамбетов сообщил журналистам, что общая готовность комплекса соборной мечети, куда входит само здание мечети, административный и гостевой корпуса, внутренний двор, составляет 75-80%. "В основном остались внутренние работы. Это самая тщательная работа по росписи, облицовке. Четко говорить о сроках завершения сложно, но мы ориентируемся как минимум до лета следующего года", - сообщил он.

Аджимамбетов отметил, что ситуация с коронавирусом не сильно повлияла на строительные работы. Простой составил около месяца.

Согласно проекту, общая площадь Соборной мечети в Симферополе составит 5,7 тыс. кв. м, вместимость - 2,6 тыс. человек. Сооружение состоит из двух частей - основного здания с куполом и внутренним двором с колоннадами и местом для омовения перед совершением намаза. Строительство мечети началось в октябре 2016 года. В мае 2019 года замглавы комитета по делам национальностей Госдумы Руслан Бальбек сообщал журналистам, что завершение строительства мечети планировалось к 21 апреля 2020 года.

На встрече с общественниками в Симферополе 18 марта 2019 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что пригласил президента Турции Тайипа Эрдогана на открытие соборной мечети в Крыму, и тот, по мнению президента РФ, положительно отнесся к этому предложению.

В республике проживают порядка 300 тыс. человек, исповедующих ислам, в основном это крымские татары. Всего на полуострове около 2 млн жителей. По данным Духовного управления мусульман Крыма, за последние пять лет в республике построили, восстановили и отреставрировали около 20 мечетей, в том числе и те, которым более 300 лет. По данным Духовного управления мусульман, в Крыму с 2014 года ежегодно открываются 4-5 мечетей, сейчас их 354.