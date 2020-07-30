Путин заявил, что экологические проблемы Усолье-Сибирского долгие годы замалчивались

НОВО-ОГАРЕВО, 30 июля. /ТАСС/. Экологические проблемы города Усолье-Сибирское Иркутской области долгие годы не решались и фактически замалчивались. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании об экологической ситуации в этом населенной пункте. Он отметил, что груз экологических проблем накапливался в этом городе очень давно, еще с 1930-х годов.

"На этой территории работало крупное химическое предприятие, и сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии. Если по-честному сказать, никто этим толком и не занимался никогда, более того, эту проблему, вместо того, чтобы решать, по существу фактически замалчивали", - сказал глава государства.

Путин обратился к участникам совещания с требованием подробно доложить о том, как складывается ситуация в городе в настоящее время, а также о тех мерах, которые необходимо принять в первоочередном порядке для локализации и ликвидации критически опасных объектов.

"И конечно, нужно определить порядок долгосрочной работы, для того чтобы восстановить нарушенную экосреду, создать условия для устойчивого социально-экономического развития города Усолье-Сибирского, обеспечить жителей рабочими местами", - добавил президент.

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в городе Усолье-Сибирского, где проживают 76,8 тыс. человек. Режим ЧС здесь действует с октября 2018 года из-за опасности утечек ядовитых веществ. На территории промплощадки находится крупный очаг ртутного загрязнения в бывшем цехе ртутного электролиза а также хранятся емкости с химическими веществами, корпуса, почва и подземные воды на территории бывшего завода пропитаны токсинами. Периодически здесь происходят утечки ядовитых веществ.