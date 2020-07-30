На бывшем химзаводе под Иркутском после рекультивации могут разместить новые производства

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Территория бывшего предприятия "Усольехимпром" в Иркутской области после ликвидации химического загрязнения может быть использована для размещения других производств. Об этом в ходе совещания у главы государства сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Приангарья Игорь Кобзев.

"Полностью ликвидировать ущерб, нанесенный "Усольехимпромом", правительство Иркутской области без поддержки РФ не в состоянии, но готово участвовать в проведении этих мероприятий. После завершения работ мы видим территорию "Усольехимпрома" как площадку для новых предприятий. Уже существуют различные концепции ее развития, среди них предприятие машиностроительного комплекса, производство древесного угля, завод по сборке лифтов, создание производства по глубокой переработке кварцев и другие", - сказал Кобзев.

"Усольехимпром" с 1936 года был крупнейшим предприятием химической промышленности за Уралом. В 2005 году на этой площадке открылось предприятие "Усолье-Сибирский силикон" по производству поликристаллического кремния. Сейчас оба предприятия находятся в процедуре банкротства.

На "Усольехимпроме" находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после закрытия в 1998 году цеха ртутного электролиза. Кроме того, там хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды на территории бывшего завода пропитаны токсинами. Периодически там происходят утечки ядовитых веществ. В городе Усолье-Сибирское, где находится промплощадка, с октября 2018 года действует режим ЧС из-за угрозы распространения опасных веществ.