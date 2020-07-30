Кабмин подготовил распоряжение о восстановлении плановой работы медучреждений в регионах

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Правительство подготовило распоряжение о возобновлении плановой работы федеральных медицинских учреждений в регионах страны. Об этом сообщил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По его словам, речь идет о поэтапном восстановлении деятельности медучреждений, где были развернуты дополнительные койки для больных с коронавирусной инфекцией. "На первом этапе мы приняли решение о восстановлении деятельности федеральных организаций в Москве, сейчас возвращаются к плановой работе федеральные больницы, расположенные в других регионах. Соответствующее распоряжение правительства подготовлено", - сказал глава кабмина.

Мишустин напомнил, что в среду президент Владимир Путин провел совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации и дал ряд поручений, "по которым правительство уже начало работу".

Глава правительства при этом обратил внимание на то, что "решение о восстановлении работы надо принимать с учетом эпидемиологической обстановки в регионе и по согласованию с губернатором". "Вчера президент особо отметил, что резерв коек должен быть обязательно сохранен", - напомнил премьер. Он также подчеркнул, что в каждом регионе, где медучреждения будут возвращаться к привычному порядку работы, "необходимо скорректировать процедуру маршрутизации пациентов с подтвержденным диагнозом или с подозрением на коронавирус, чтобы они своевременно получили качественную медицинскую помощь".