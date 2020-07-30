Осужденных к принудительным работам москвичей могут устроить на завод по мусоропереработке

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Столичное управление ФСИН прорабатывает возможность трудоустройства жителей Москвы, осужденных к принудительным работам, на предприятия по переработке мусора. Об этом сообщил руководитель столичного УФСИН Сергей Мороз на расширенной коллегии управления по итогам работы за первое полугодие.

По его словам, для возможного применения закона о направлении осужденных к принудительным работам непосредственно на предприятия, которые готовы их трудоустроить и поселить в общежитиях, проведена рабочая встреча с руководством одного из предприятий - мусороперерабатывающего завода. "Предприятие выразило готовность к рассмотрению вопроса трудоустройства до 120 осужденных к принудительным работам", - сообщил Мороз.

Кроме того, до конца сентября этого года УФСИН по Москве создаст первый участок для осужденных к принудительным работам на базе переданной от УФСИН по Московской области в конце прошлого года колонии-поселения в Зеленограде. Там откроется участок, функционирующий как исправительный центр, рассчитанный на 25 человек. Кроме того, сообщил Мороз, решается вопрос о возможной передаче УФСИН по Москве от УФСИН Подмосковья изолированного участка колонии-поселения при ИК-6 в Московской области для создания там в дальнейшем исправительного центра в составе УФСИН по Москве.