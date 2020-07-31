Жители США начали получать странные посылки с семенами. Власти просят сразу сообщать о них

Отправления приходят в основном из Китая, но есть случаи, когда обратным адресом указывался Узбекистан

Жители США получают странные "подарочные" посылки, которые приходят к ним в основном из Китая. Многие из получателей никогда не заказывали ничего за границей и не знают, почему эти пакеты оказались именно у них. Федеральные органы страны предупреждают, что неизвестные семена могут быть опасны, и призывают незамедлительно сообщать о них местным властям. Как правило, такие отправления упакованы в белые пакеты или в желтые конверты. На этикетках можно разглядеть китайские иероглифы и отметку Сhina Post ("Почта Китая" — англ.). Также на посылках написано, что в них лежат украшения, иногда наушники или игрушки. На самом деле внутри всегда семена. Подарки из Китая Лори Калли из городка Туалле, штат Юта, говорит, что очень обрадовалась, когда внезапно получила посылку. Несмотря на то, что большая часть надписей на этикетке оказались на китайском, там все же говорилось, что внутри — серьги.



"Я открыла конверт, но в нем оказались семена", — рассказала Калли местному каналу FOX 13, расстраиваясь, что так и не получила обещанные украшения.

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Женщина опубликовала рассказ о странном случае у себя в Facebook, где знакомые напомнили ей, что в Юте ведется строгий надзор за распространением растений. В результате Калли связалась с местными властями и стала одной из первых, кто рассказал обо всем журналистам. Власти забрали у женщины полученные семена и изучают их происхождение. Теперь на странице Калли множество комментариев от незнакомых людей, они благодарят ее за бдительность, а также рассказывают, что тоже получали такую почту. Как отмечает телеканал FOX 13, порядка 40 человек по всей Юте нашли в своих ящиках похожие бандероли, где на этикетках говорилось про сувениры. То же самое рассказывают жители Вирджинии, Вашингтона, Кентукки, Айовы и десятков других штатов. По информации телеканала CBS, такие посылки получили жители всех 50 штатов. К примеру, на одном из пакетов, отправленных в штат Вашингтон, в графе "обратный адрес" был указан город Сучжоу в восточнокитайской провинции Цзянсу. Некоторые получатели утверждают, что семена приходили из Узбекистана. Предупреждение властей История с загадочной почтой добралась до Министерства сельского хозяйства США, где всех получателей призвали ни в коем случае не сажать подарочные семена.

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"Пожалуйста, сохраняйте семена и упаковку, в том числе почтовую этикетку до тех пор, пока сотрудники Государственного департамента сельского хозяйства или APHIS (Служба инспекции здоровья животных и растений) не свяжутся с вами и не дадут дальнейшие инструкции", — указано в пресс-релизе ведомства. Сельхоздепартаменты как минимум 27 штатов выпустили похожие предупреждения. Департамент сельского хозяйства Вирджинии опасается, что в пакетах могут находится сорняковые или инвазионные растения, которые могут быстро разрастись по территории и уничтожить местную флору и сельскохозяйственные культуры. Специалисты также допускают присутствие в них вредных для деревьев и почвы насекомых.

VDACS urges #Virginia residents who have received unsolicited seed packets from #China not to plant the seeds & contact ReportAPest@vdacs.virginia.gov. Residents in other states should contact their state department of ag located here https://t.co/CcNKN2ScZv pic.twitter.com/JpPNp1rCFv — VDACS (@VaAgriculture) July 27, 2020

"Инвазивные виды растений не кажутся опасными, но эти мелкие захватчики могут уничтожить сельское хозяйство Техаса", — заявил комиссар по вопросам сельского хозяйства штата Сид Миллер. С ним согласны ученые, которые напоминают, что именно поэтому Минсельхоз США ведет строгую политику в отношении импорта растений и других органических материалов. Поводы для опасений Кому-то семена пришли совсем недавно, а кому-то месяц назад. Все они разные и принадлежат разным растениям. Есть такие, кто уже посадил их в горшок и теперь наблюдает за результатом.

Ok.... I planted one. This was before all this came out.. I garden a bit so I do buy seeds . so I didn't think anything of it.... Does any one know what plant this is? pic.twitter.com/ji6Ay9O4X6 — XxHellCatxX (@XxHellCatxX420) July 26, 2020

В соцсетях получатели обращают внимание на то, что неизвестные семена приходят именно из Китая, с которым США переживают период непростых отношений. Опасения только усиливаются на фоне пандемии коронавируса, которая также пришла из КНР. При этом ни у кого нет однозначных доказательств, что семена действительно прибывают из этой страны. Официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь заявил, что почтовая служба Китая строго соблюдает ограничения на отправку семян. По словам дипломата, которые приводит агентство Reuters, китайская сторона попросила передать ей полученные отправления для внутреннего расследования. По предварительным данным, исходящие адреса на этикетках являются поддельными. Почтовая служба КНР предложила коллегами из США начать совместное расследование. При этом США не единственная страна, куда приходят такие посылки. Пакеты получают и жители Канады, где власти также призывают граждан сообщать о таких случаях. Похожие инциденты отмечаются и в Великобритании, жителям королевства семена приходили из Малайзии и Китая. Первые выводы Комиссар Луизианы по сельскому и лесному хозяйству Майк Стрейн рассказал журналистам, что после проверки некоторых семян эксперты распознали в них водяные лилии. К таким же выводам пришли специалисты из Флориды. В любом случае гражданам не советуют сажать экзотические цветы. "Если это что-то экзотическое, то, чего у нас нет в США, есть риск, что такие растения могут захватить большую площадь и потенциально уничтожить местные растения или в худшем случае навредить нашим сельскохозяйственным полям, таким образом создав дополнительные проблемы с сорняками", — считает доктор Кевин Онг, эксперт по растениям из Texas A&M AgriLife.

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