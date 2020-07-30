РПЦ проведет благотворительную акцию "Милосердие на бегу"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Московский марафон ежегодной благотворительной акции "Милосердие на бегу" состоится 20 сентября 2020 года, сообщает в четверг пресс-служба православной службы помощи "Милосердие".

"Православная служба "Милосердие" объявила начало ежегодной благотворительной акции "Милосердие на бегу". По традиции, главным ее забегом станет Московский марафон, запланированный на 20 сентября. Все собранные в ходе акции средства пойдут в пользу подопечных службы, в том числе особых детей, одиноких тяжелобольных людей, бездомных, беременных женщин, оставшихся без поддержки близких. Участники "Милосердие на бегу" могут выбрать одну из двух дистанций Московского марафона - 10 и 42 км - или любое удобное для себя место и время для забега", - говорится в сообщении пресс-службы.

Для участия потребуется создать профиль на сайте акции и начать собирать пожертвования в поддержку нуждающихся, разместив призыв на своих страницах в социальных сетях и в мессенджерах.

Православная служба "Милосердие" реализует 26 социальных проектов. Среди них - патронажная служба, которая обеспечивает на дому уход сестер милосердия и профессиональных сиделок, Свято-Спиридоньевская богадельня, кризисный центр для женщин с детьми "Дом для мамы" и служба помощи бездомным, которая работает с 2003 года. "Милосердием" руководит председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов).