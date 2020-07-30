Прокуроры предотвратили завышение цен на товары первой необходимости в 11 регионах

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Прокуроры с начала года пресекли завышение цен на товары первой необходимости не менее чем в 11 регионах России. Об этом сообщили ТАСС в четверг в Генеральной прокуратуре по итогам заседания коллегии ведомства, которое провел генпрокурор Игорь Краснов.

"В целях предупреждения попыток необоснованного увеличения цен на продовольственные товары прокурорами в Бурятии, Хакасии, Алтайском, Забайкальском краях, Курганской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской областях руководителям торговых организаций объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона", - сообщили в Генпрокуратуре.

Кроме того, были приняты меры прокурорского реагирования по фактам превышения предельных размеров торговых наценок на продукцию, реализуемую в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также на предприятиях общественного питания в учебных заведениях.

В апреле этого года генпрокурор поручил прокурорам субъектов РФ с участием уполномоченных органов проверить исполнение законодательства в части ценообразования на продукцию и товары первой необходимости в условиях распространения в стране новой коронавирусной инфекции.

Как подчеркнули в Генпрокуратуре, надзорные мероприятия были результативными - прокурорами дана принципиальная оценка фактам необоснованного завышения цен. В Башкирии руководителям ряда элеваторов объявлены предостережения, что способствовало уменьшению стоимости услуг по отгрузке зерна из запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции. По итогам проверки, проведенной прокуратурой Чувашии совместно с региональным управлением ФАС России, одним из мясокомбинатов снижены отпускные цены на продукцию. Как подчеркивалось на коллегии, необходимо максимально использовать полномочия прокуроров для реального восстановления нарушенных прав в области ценообразования.