В России остаются переполненными СИЗО в семи регионах

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Переполненные следственные изоляторы остаются в семи регионах России. Об этом ТАСС сообщили в Генеральной прокуратуре по итогам коллегии ведомства под председательством генпрокурора РФ Игоря Краснова.

"Условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных в местах лишения свободы не всегда отвечают требованиям российского законодательства и международным стандартам, - отмечается в материалах Генпрокуратуры. - В Крыму и Татарстане, Ставропольском крае, Воронежской, Курганской, Московской областях и Москве следственные изоляторы функционируют в режиме переполнения, вследствие чего норма санитарной площади не соблюдается".

По оценке Генпрокуратуры, это обусловлено в том числе "отсутствием взвешенного подхода при принятии решений о заключении граждан под стражу, в том числе обвиняемых в совершении преступлений небольшой и средней тяжести". В Генпрокуратуре отметили, что продолжают выявляться нарушения прав на материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение, охрану здоровья, личную безопасность, не всегда обеспечивается выполнение режимных требований.

С учетом угрозы распространения коронавирусной инфекции в этом году прокуроры уделяли первостепенное внимание созданию надлежащих материально-бытовых и медико-санитарных условий в пенитенциарной системе, а также соблюдению требований о привлечении осужденных к труду, надзору за осужденными и лицами, заключенными под стражу, обеспечению их личной безопасности и профилактике правонарушений.

Кроме того, прокуроры нарабатывали практику повышения эффективности проверок в создаваемых по всей стране исправительных центрах, в уголовно-исполнительных инспекциях, органах внутренних дел и иных организациях, участвующих в исполнении наказаний, не связанных с лишением свободы. За полгода проведено 27,9 тыс. проверок, выявлено 68,8 тыс. нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечено 22,9 тыс. сотрудников уголовно-исполнительной системы, 1 122 - к административной ответственности.