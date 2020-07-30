Новый операционный блок спинального центра в Москве примет первых пациентов осенью

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Новый операционный блок Московского городского спинального нейрохирургического центра ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова примет первых пациентов осенью текущего года. Модернизация городского спинального центра в Москве позволит увеличить число операций почти вдвое, сообщил журналистам в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"В 2014 году приняли решение на базе 67-й больницы создать спинальный центр, который бы комплексно занимался этими проблемами. Прошло шесть лет, и за эти годы спинальный центр стал одним из лучших в России и мире благодаря уникальным специалистам, которые здесь работают. Было принято решение о том, чтобы вывести работу этого спинального центра на совершенно новый, более высокотехнологичный уровень, были созданы материальные условия и оснащены [помещения] самыми лучшими, новейшими медицинскими технологиями, которые есть в мире. Этот уникальный обновленный операционный блок спинального центра примет первых пациентов этой осенью", - сказал Собянин.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, ожидается, что первые пациенты получат помощь в новом операционном блоке спинального центра уже в сентябре 2020 года. Ежегодно специалисты центра проводят порядка 1 тыс. операций, в т. ч. высочайшего уровня сложности. С начала 2020 года было выполнено 418 операций, из них 163 - в рамках ВМП. Всего было пролечено свыше 600 пациентов в условиях ограничений по плановой госпитализации из-за коронавируса нового типа. Лечение на базе центра регулярно проходят и профессиональные спортсмены, получающие травмы позвоночника на тренировках или соревнованиях. Открытие нового операционного блока Спинального центра ГКБ им. Ворохобова позволит в полтора-два раза увеличить количество оперативных вмешательств на позвоночнике, доведя объем оперативных вмешательств по ВМП до 800 в год.

"Те москвичи, которые получают помощь за границей в сложных случаях, будут получать помощь здесь. И не только москвичи, но и граждане со всей России будут обращаться и получать помощь здесь, в этом уникальном спиральном центре. Уверен, что здесь будет качественно, быстро, безболезненно, и объемы будут значительно больше - в два раза от того, что было", - сказал мэр.

Московский спинальный центр получил международное признание в 2019 году, став референтным центром международной ассоциации спинальных хирургов AO Spine. Столичному учреждению здравоохранения такой статус присвоен впервые.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, центр был создан путем объединения отделений ургентной спинальной нейрохирургии, плановой хирургии позвоночника, ранней послеоперационной реабилитации и лечебной физкультуры. Основным профилем центра является хирургическое лечение дегенеративных заболеваний и травм позвоночника: концепция лечения предполагает оперативное вмешательство с применением ультрасовременных технологий и последующую реабилитацию, когда на второй-третий день после операции пациент приступает к восстановлению по индивидуальной схеме. Таким образом, всю необходимую медицинскую помощь пациенты получают в стенах одного учреждения "под ключ".

О модернизации центра

Спинальный центр расположен в травматологическом комплексе ГКБ им. Ворохобова, который включает четыре корпуса на улице Саляма Адиля, д. 7. Это примыкающие друг к другу здания 1961 года постройки, соединенные между собой первым этажом и подвалом. На протяжении полувека корпуса капитально не ремонтировались.

"В связи с этим по поручению мэра столицы были начаты работы по приведению зданий в соответствие с современными требованиями оказания медицинской помощи. На данный момент капитально отремонтированы три корпуса: строение 2, в котором размещено отделение травматологии и ортопедии (капремонт проведен в 2012 году); строение 3, где работают травмпункт, отделение травматологии и ортопедии, консультативно-диагностический центр (капитальный ремонт проведен в 2016 году); строение 4 (корпус "Травма-4", капитальный ремонт завершен в 2020 году), где оборудован новейший спинальный операционный комплекс", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что на время ремонта операции не прекращались и проводились в других операционных блоках больницы. До конца 2020 года планируется завершить ремонт еще одного корпуса - строения 1, в котором будет открыто отделение неотложной травматологии.

После завершения капитального ремонта в Спинальном центре ГКБ им. Ворохобова появились четыре современные операционные, оснащенные новейшим высокотехнологичным оборудованием для лечения заболеваний и травм позвоночника. В каждой из них будут выполняться специфические оперативные вмешательства на позвоночнике: ОКО-3D - интегрированная эндоскопическая 3D-операционная; ROBO - роботизированная операционная с интеграцией томографа Bodytom, робота и плоскодетекторной С-дуги; NAVI - навигационная операционная на базе мобильного томографа Airo; COLIBRI - ультрасовременная операционная на основе роботизированного комплекса.

"Мало кто не знает о проблемах спины, особенно люди, прожившие долгую жизнь, спортсмены, люди, которые получили серьезные травмы, хорошо знают, что это такое. Операции на спинном мозге обычно ассоциируются с инвалидностью, серьезными отграничениями движений, вообще пожизненными проблемами <...> Я уверен, что объединение знаний и талантов работников спинального центра, 67-й клиники и новых технологий, конечно, выведут на мировой уровень работу спинального центра", - заключил Собянин.