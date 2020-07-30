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Умер бывший глава Тайваня Ли Дэнхуэй

Бывший глава Тайваня Ли Дэнхуэй умер на 98-м году жизни - агентство.

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