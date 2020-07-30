В Приангарье просят Путина обратить внимание на проблему вырубки леса на берегу Байкала

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в четверг попросил президента РФ Владимира Путина дать поручение о разработке мер, которые сохранят баланс экономических и экологических интересов при реализации закона, позволяющего вырубать лес вдоль Байкала для модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

"Прошу дать поручение РЖД совместно с правительством Иркутской области, научным, экологическим сообществом о заключении соглашения по принятию дополнительных мер в части строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, чтобы и реализовать закон, и не навредить экологической системе озера Байкал. Совместно с РЖД мы готовы представить предложения в месячный срок, доложить вам в установленном порядке", - сказал Кобзев на совещании у президента.

Глава региона отметил, что законопроект, одобренный 24 июля Советом Федерации, вызвал широкий общественный резонанс и обеспокоил жителей Иркутской области. "Мы прекрасно понимаем важность вопросов экономического развития страны в целом и транспортной инфраструктуры в частности. Объективно оцениваем важность подобных преобразований для области. Однако мы не можем игнорировать необходимость соблюдения баланса экономических и экологических интересов, особенно в вопросах, касающихся озера Байкал", - сказал Кобзев.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что Всемирный фонд дикой природы (WWF России) просит Владимира Путина не подписывать закон, призванный ускорить железнодорожные стройки РЖД. Документ разрешает не проводить государственную экологическую экспертизу при возведении железных и автомобильных дорог, портов и аэродромов на особо охраняемых природных территориях. По мнению экологов, реализация закона неминуемо приведет к фрагментации заповедных земель и негативно отразится на популяции редких животных. Еще одно положение законопроекта содержит поправку к федеральному закону "Об охране озера Байкал", допускающую сплошные рубки на землях лесного фонда при строительстве железнодорожных путей.

В пресс-службе РЖД 27 июля ТАСС сообщили, что компания не планируют строить новые железнодорожные пути вдоль береговой линии Байкала и вырубать для этого леса в рамках модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

Озеро Байкал, внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия.