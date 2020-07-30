Результаты по ЕГЭ в Ленинградской области не ухудшились из-за пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса не повлияла на результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Ленинградской области, число сдавших на максимальный балл увеличилось. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил председатель Комитета общего и профессионального образования региона Сергей Тарасов.

"Результаты Единого государственного экзамена показывают, что никакого влияния на результаты последней ситуацией, достаточно сложной, не оказано. По стобалльным результатам - они в целом соответствуют результатам средним за последние годы, если сравнивать с 2019 годом - у нас было 45 стобалльников, в этом году 55 стобалльных результатов, увеличение есть, но это динамика уже последних лет", - сказал Тарасов о предварительных итогах ЕГЭ в регионе. Еще ожидаются результаты по биологии и иностранным языкам.

По словам Тарасова, средние баллы по русскому языку, математике, географии, информатике, обществознанию, физике и литературе также выше, чем в прошлом.

"Мы создали все необходимые условия, чтобы стрессовой ситуации не было, организовали качественное дистанционное обучение в конце учебного года. Были организованы очные консультации для наших выпускников в школах Ленинградской области", - добавил Тарасов.

Всего в регионе сдавал ЕГЭ 13 751 человек, из них порядка 7% - это выпускники прошлых лет.