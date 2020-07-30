Самарского блогера, осужденного за вымогательство, освободили условно-досрочно

ТАСС, 30 июля. Суд освободил условно-досрочно блогера Олега Иванца, осужденного в 2016 году на семь лет лишения свободы за вымогательство, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Башкирии, где мужчина отбывал наказание.

"Ходатайство Иванца об УДО удовлетворили, рассматривал суд города Стерлитамака", - сообщили в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что в 2016 году суд Самарского района Самары признал Иванца виновным в вымогательстве и приговорил к семи годам колонии строгого режима. 29 октября 2015 года сотрудники полиции задержали трех известных в Самаре блогеров - Бегуна, Иванца и Миронову. Как установило следствие, они запросили у гендиректора одной из самарских компаний 3 млн рублей за удаление из интернета сведений о результатах проведенных в ее отношении проверок полицией и налоговыми органами, а также за неразмещение сведений о финансово-хозяйственной деятельности организации.

Как сообщают местные СМИ, блогер выйдет на свободу 11 августа. Его подельники также были освобождены по УДО.