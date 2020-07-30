Роспечать учредила ведомственные награды

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) учредило ведомственные награды, среди которых есть звания "Почетный работник печати" и "Почетный работник телерадиовещания", сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

"Ряд ведомственных наград Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям включает почетные звания "Почетный полиграфист", "Почетный работник печати", "Почетный работник телерадиовещания", нагрудный знак "За заслуги в развитии медиакоммуникаций", Почетную грамоту Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Благодарность руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавляют, что наградами будут отмечать федеральных государственных гражданских служащих, работников подведомственных Роспечати организаций, а также других лиц и организаций, осуществляющих деятельность в сфере печати, средств массовой информации и массовых коммуникаций, в том числе компьютерных сетей общего пользования, в области электронных средств массовой информации, издательской и полиграфической деятельности. Награды будут вручаться за отдельные выдающиеся достижения, многолетний добросовестный труд, в связи с профессиональными праздниками и празднованием юбилейных дат организаций. В Роспечати напоминают, что наличие ведомственной награды является основанием для получения в будущем статуса "Ветеран труда".

"Мы рады, что можем отблагодарить коллег за хорошую работу. В отраслях, входящих в сферу деятельности агентства, работает около 1 млн человек. В традициях нашей страны отмечать напряженный труд моральным поощрением со стороны государства наряду с материальным стимулированием", - говорит руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский, чьи слова приводятся в сообщении.