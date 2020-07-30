Упрощенный порядок размещения летних веранд в Петербурге может стать бессрочным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга обсуждает возможность закрепления на постоянной основе упрощенной схемы размещения летних веранд кафе и ресторанов в городе - в пятидневный срок и без оформления договора на размещение нестационарных торговых объектов. Упрощенную систему ввели в июне для поддержки бизнеса в условиях пандемии, рассказал журналистам в четверг заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

"Подобный порядок размещения выносных столиков действует во многих европейских странах, и мы прорабатываем возможность продлить его на следующий год или закрепить на постоянной основе", - сказал Ситов в четверг в ходе онлайн-конференции "Малое и среднее предпринимательство в условиях пандемии", организованной комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга.

Разрешение на использование городского земельного участка выдается бесплатно и действует с 29 июня по 15 октября 2020 года.

Перспективы продления упрощенного порядка размещения выносных столиков для организации летних веранд зависят, по мнению Ситова, от позиции жителей города, а также от того, каким образом удастся решить проблему регулирования внешнего вида мебели, устанавливаемой на центральных улицах Петербурга.

С 29 июня по 15 октября в Санкт-Петербурге действует упрощенный порядок размещения выносных столиков при стационарных объектах общественного питания. Согласно временно действующему регламенту, установка летней веранды осуществляется без заключения договора с городскими властями на размещение нестационарных торговых объектов.