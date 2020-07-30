Россиянам разрешат называть себя и детей выдуманными персонажами в ходе переписи

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Граждане России, которые идентифицируют себя и своих детей с необычной или выдуманной национальностью или языком, будут иметь возможность указывать их в ходе Всероссийской переписи населения. Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

"Причины, по которым появляются такие интересные виды самоидентификации, не всегда связаны с поп-культурой или кумирами. Чаще всего нами и тут движет любовь. Перепись и переписчики знают такие примеры: в семьях с несколькими детьми более старшие называют более младших "гномиками" и "эльфами". И желанием родителей является записать малышей именно так, и перепись выполняет это желание", - сказал Смелов.

При этом он уточнил, что одним из основополагающих принципов проведения переписи является принцип самоопределения. "Вопросы национальности, языка не являются исключением. Соответственно, и необычные ответы будут приняты и попадут в итоги переписи. Но они занимают малую долю в общих ответах и не влияют на результаты", - сказал Смелов, отвечая на вопрос, могут ли граждане записать себя в качестве мифического персонажа или указать выдуманный язык в качестве языка общения.

В медиаофисе Всероссийской переписи населения порталу уточнили, что по результатам прошлой переписи населения больше всего сказочных и мифических персонажей было зарегистрировано в Москве. "Городом с самой большой концентрацией сказочных героев пока считается Москва. Здесь было зафиксировано 46 джедаев и 20 эльфов", - уточнили в медиаофисе. Всего по результатам прошлом переписи было зарегистрировано чуть более тысячи выдуманных персонажей.

Смелов также отметил, что в будущей переписи могут появиться и новые персонажи, до сих пор малоизвестные, в связи с тем, что так называемое "поколение Y" выросло на кумирах YouTube.

Как пройдет перепись

Всероссийская перепись населения впервые пройдет в цифровом формате. Изначально планировалось, что она состоится в 2020 году, однако пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в эти планы. Согласно постановлению правительства, основные переписные мероприятия перенесли на 2021 год. При этом в труднодоступных территориях перепись стартует уже в октябре 2020 года.

Как отмечают в Росстате, перенос переписи не отразится на качестве данных и не увеличит стоимость мероприятий. При этом в целом цифровизация позволила сократить расходы на перепись в два раза. Всего на весь срок подготовки и проведения переписи планируется потратить 31 млрд рублей. Большая часть этих средств будет направлена на зарплаты переписчиков, как уточнил в четверг замглавы Росстата Смелов, месячная зарплата в этом случае составит 18 тыс. рублей. Общая сумма средств на зарплату и доплаты сотрудникам составит около 14 млрд рублей. Еще около 8 млрд - контракт на поставку планшетов и компьютеров для переписи. Технику после переписи планируют использовать еще 5-6 лет.

Постановление правительства РФ о переносе Всероссийской переписи населения с осени 2020 года на апрель 2021 года было опубликовано ранее на официальном портале правовой информации. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".

Предварительные итоги переписи будут подведены уже осенью следующего года, а окончательные итоги планируют опубликовать в четвертом квартале 2022 года.