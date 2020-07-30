Путин пообещал вновь посетить Тулун, пострадавший в 2019 году от наводнения

НОВО-ОГАРЕВО, 30 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал вновь посетить город Тулун в Иркутской области, который в 2019 году пострадал от паводков.

Год после паводка. Как живут сейчас пострадавшие семьи Тулуна

"Приеду", - ответил глава государства в четверг на просьбу врио губернатора Приангарья Игоря Кобзева посетить Тулун, чтобы посмотреть на результаты восстановительных работ.

В ходе встречи в режиме видеоконференции с главой государства Кобзев, говоря о ликвидации последствий прошлогодних паводков, рассказал также, что обследования домов тогда были проведены некачественно и формально, и после зимы еще более тысячи домовладений перешли в разряд непригодных для проживания. По его словам, для выделения сертификатов на новое жилье необходимо дополнительно более 1 млрд рублей. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что эти оценки нужно официально подтвердить, чтобы можно было выделить финансирование. "Я ничего против не имею, наоборот, я за. Просто нужно это сделать", - сказал глава государства. "Не затягивайте", - добавил Путин.

Он поручил подготовить документы и по другим темам, поднимавшимся врио губернатора в ходе встречи.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, 1,3 тыс. домов смыты потоком воды, почти 7 тыс. строений признали подлежащими сносу. Сильнее всего пострадал город Тулун.

Президент РФ в июне - сентябре 2019 года трижды посещал Иркутскую область в связи с паводками, в том числе дважды приезжал в Тулун.